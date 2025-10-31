Nach Zoff um Umbenennung von Mohrenstraße in Berlin: Auch im Erzgebirge ein Streitthema?

Aue
Jahrelanger juristischer Streit ging in Berlin der Umbenennung einer Straße voraus. Eine Mohrenstraße gibt es auch in Eibenstock. Stört sich dort jemand daran?
In Berlin ist die Mohrenstraße im Bezirk Mitte kürzlich umbenannt worden. Sie heißt jetzt Anton-Wilhelm-Amo-Straße und ehrt damit einen Afrikaner, der um 1703 in Westafrika geboren und als Kind nach Deutschland verschleppt wurde. Er war hierzulande der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft.
