Nationalmannschaft und Hitlergruß im Netz: Erzgebirger muss 600 Euro für geteiltes Foto zahlen

Aue
Ein 54-Jähriger teilte auf Facebook ein Bild, das die Fußball-Nationalmannschaft mit dem Dritten Reich verglich. Das Amtsgericht Aue sieht ein strafbares Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen.
Ein Klick, ein Kommentar oder ein Beitrag geteilt. Was in der Facebook-Chronik landet, kann für andere und damit öffentlich sichtbar sein. Was viele nicht bedenken: Ein solcher Klick kann vor Gericht landen und dann teuer werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.