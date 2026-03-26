Naturschauspiel im Erzgebirge: Falken kehren an Riesen-Esse zurück und brüten

Auf dem wohl höchsten Bauwerk von Aue sind wieder die typischen Rufe der Wanderfalken zu hören. Ein Paar widmet sich dort dem Brutgeschäft. Wie viele Eier sind im Nest zu entdecken?

Die Falken sind zurück – so verkündet es die Webseite der Nickelhütte Aue. Seit einigen Tagen kann man wieder per Webcam das Brutgeschäft der seltenen Raubvögel in luftiger Höhe von 100 Metern auf der Esse der Nickelhütte verfolgen. Auch Hobby-Ornithologe Andreas Häußler, ehrenhalber Horst-Betreuer, hat das Falken-Paar erst beim Balzen... Die Falken sind zurück – so verkündet es die Webseite der Nickelhütte Aue. Seit einigen Tagen kann man wieder per Webcam das Brutgeschäft der seltenen Raubvögel in luftiger Höhe von 100 Metern auf der Esse der Nickelhütte verfolgen. Auch Hobby-Ornithologe Andreas Häußler, ehrenhalber Horst-Betreuer, hat das Falken-Paar erst beim Balzen...