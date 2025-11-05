Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Nette Kollegen, viel Geld: Was sich Schüler im Erzgebirge für ihren Beruf wünschen

Niclas Börner, Maxim Yanworysov, Luis Unger und Mailo Gutzmerow (v. l.) von der Klasse 7b der Oberschule Eibenstock pflanzten eine Linde.
Niclas Börner, Maxim Yanworysov, Luis Unger und Mailo Gutzmerow (v. l.) von der Klasse 7b der Oberschule Eibenstock pflanzten eine Linde. Bild: Ramona Schwabe
Niclas Börner, Maxim Yanworysov, Luis Unger und Mailo Gutzmerow (v. l.) von der Klasse 7b der Oberschule Eibenstock pflanzten eine Linde.
Niclas Börner, Maxim Yanworysov, Luis Unger und Mailo Gutzmerow (v. l.) von der Klasse 7b der Oberschule Eibenstock pflanzten eine Linde. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Nette Kollegen, viel Geld: Was sich Schüler im Erzgebirge für ihren Beruf wünschen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schüler der 7. Klasse der Oberschule Eibenstock haben ihre Wünsche für die Zukunft formuliert. Diese hängen jetzt an einem Wunschbaum.

Nette Kollegen und ein freundliches Arbeitsumfeld. Dass es der Familie gut geht. Ein Job, der mir Spaß macht und in dem man viel Geld verdient. Das sind einige der Wünsche, die Schüler der Klasse 7 b der Glück-Auf-Oberschule Eibenstock auf Blätter aus Holz geschrieben haben, die dann an einen Baum gehängt wurden, den die Schüler nahe der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Stadt im Erzgebirge will Nahwärme GmbH gründen
In Eibenstock soll eine Nahwärme GmbH gegründet werden.
Eine große Energiegenossenschaft steigt als Partner bei der Nahwärmeversorgung in Eibenstock ein. Eine Millioneninvestition ist für den Ausbau des Netzes erforderlich.
Heike Mann
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
24.10.2025
3 min.
Schüler aus dem Erzgebirge blicken auf die Arbeitswelt von morgen
Daniel Helfenbein (l.) und Chris Klötzer aus der 12. Klasse hängen die Botschaften an den „Wunschbaum“.
Schüler der Internationalen Schule Niederwürschnitz haben einen Baum voller Wünsche an die Berufswelt gestaltet – auch ihre Sorgen fanden an diesem einen Platz.
Katrin Hofmann
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel