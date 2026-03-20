Neue Attraktionen bei Badegärten Eibenstock eröffnet: Wann der Badespaß für alle startet

Die neuen Attraktionen in den Badegärten Eibenstock sind am Freitag offiziell eröffnet worden. Fantasievolle Geschichten um das Maskottchen Quibi begleiten sie. Bis Besucher Splashpark, Rutschen und Co. entdecken können, dauert es noch wenige Tage.

Als außergewöhnlich gut bezeichnet Ralf Schibelius, Geschäftsführer des Hotels am Bühl, die Auslastung in seinem Haus im Februar. Die lag bei 93 Prozent, und auch im März laufe es gut, da rechnet er mit etwa 75 Prozent. Und immer wieder gebe es Nachfragen von Familien zum Neubau an den benachbarten Badegärten Eibenstock: Wann sind die neuen...