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Geschäftsführer Roberto Fricker (rechts) und René Wisgickl freuen sich, dass die Bauarbeiten in den Badegärten Eibenstock endlich geschafft sind.
Geschäftsführer Roberto Fricker (rechts) und René Wisgickl freuen sich, dass die Bauarbeiten in den Badegärten Eibenstock endlich geschafft sind. Foto: Ralf Wendland
Die Badegärten Eibenstock habe eine neue Badelandschaft. Dort finden Besucher Quibi, das Maskottchen der Badegärten Eibenstock, so sitzt sie auf der Rutsche im Splashpark.
Die Badegärten Eibenstock habe eine neue Badelandschaft. Dort finden Besucher Quibi, das Maskottchen der Badegärten Eibenstock, so sitzt sie auf der Rutsche im Splashpark. Foto: Ralf Wendland
Die Badegärten Eibenstock aus der Vogelperspektive. Vorn ist der Erweiterungsbau zu sehen.
Die Badegärten Eibenstock aus der Vogelperspektive. Vorn ist der Erweiterungsbau zu sehen. Foto: Ralf Wendland
Geschäftsführer Roberto Fricker (rechts) und René Wisgickl freuen sich, dass die Bauarbeiten in den Badegärten Eibenstock endlich geschafft sind.
Geschäftsführer Roberto Fricker (rechts) und René Wisgickl freuen sich, dass die Bauarbeiten in den Badegärten Eibenstock endlich geschafft sind. Foto: Ralf Wendland
Die Badegärten Eibenstock habe eine neue Badelandschaft. Dort finden Besucher Quibi, das Maskottchen der Badegärten Eibenstock, so sitzt sie auf der Rutsche im Splashpark.
Die Badegärten Eibenstock habe eine neue Badelandschaft. Dort finden Besucher Quibi, das Maskottchen der Badegärten Eibenstock, so sitzt sie auf der Rutsche im Splashpark. Foto: Ralf Wendland
Die Badegärten Eibenstock aus der Vogelperspektive. Vorn ist der Erweiterungsbau zu sehen.
Die Badegärten Eibenstock aus der Vogelperspektive. Vorn ist der Erweiterungsbau zu sehen. Foto: Ralf Wendland
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Neue Attraktionen bei Badegärten Eibenstock eröffnet: Wann der Badespaß für alle startet
Redakteur
Von Heike Mann
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Die neuen Attraktionen in den Badegärten Eibenstock sind am Freitag offiziell eröffnet worden. Fantasievolle Geschichten um das Maskottchen Quibi begleiten sie. Bis Besucher Splashpark, Rutschen und Co. entdecken können, dauert es noch wenige Tage.

Als außergewöhnlich gut bezeichnet Ralf Schibelius, Geschäftsführer des Hotels am Bühl, die Auslastung in seinem Haus im Februar. Die lag bei 93 Prozent, und auch im März laufe es gut, da rechnet er mit etwa 75 Prozent. Und immer wieder gebe es Nachfragen von Familien zum Neubau an den benachbarten Badegärten Eibenstock: Wann sind die neuen...
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