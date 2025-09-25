Neue Gesichter im Erzgebirgskrimi: Diese Stars spielen in der Folge 16 „Stille Mitte“

Neben Kai Scheve und Teresa Weißbach stehen diesmal auch Alexander Schubert, Lana Cooper und Holger Handke vor der Kamera. Die Handlung schlägt dabei eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und sorgt für spannende Rückblenden.

"Achtung, wir drehen. Ruhe bitte!" Hinter dem Gut Gleesberg in Schneeberg ist es ganz ruhig. Plötzlich fährt ein Skoda schnell heran. Kommissar Robert Winkler und die Försterin Saskia Bergelt springen aus dem Auto, sprechen sich kurz ab und laufen davon. Die Jagd nach dem Mörder hat begonnen. "Achtung, wir drehen. Ruhe bitte!" Hinter dem Gut Gleesberg in Schneeberg ist es ganz ruhig. Plötzlich fährt ein Skoda schnell heran. Kommissar Robert Winkler und die Försterin Saskia Bergelt springen aus dem Auto, sprechen sich kurz ab und laufen davon. Die Jagd nach dem Mörder hat begonnen.