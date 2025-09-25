Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Gesichter im Erzgebirgskrimi: Diese Stars spielen in der Folge 16 „Stille Mitte“

Perfekte Kulisse für den 16. Erzgebirgskrimi (von links): Alexander Schubert, Lana Cooper, Kai Scheve, Teresa Weißbach und Holger Handke. Bild: Georg Dostmann
Perfekte Kulisse für den 16. Erzgebirgskrimi (von links): Alexander Schubert, Lana Cooper, Kai Scheve, Teresa Weißbach und Holger Handke. Bild: Georg Dostmann
Aue
Neue Gesichter im Erzgebirgskrimi: Diese Stars spielen in der Folge 16 „Stille Mitte“
Von Thomas Mehlhorn
Neben Kai Scheve und Teresa Weißbach stehen diesmal auch Alexander Schubert, Lana Cooper und Holger Handke vor der Kamera. Die Handlung schlägt dabei eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und sorgt für spannende Rückblenden.

"Achtung, wir drehen. Ruhe bitte!" Hinter dem Gut Gleesberg in Schneeberg ist es ganz ruhig. Plötzlich fährt ein Skoda schnell heran. Kommissar Robert Winkler und die Försterin Saskia Bergelt springen aus dem Auto, sprechen sich kurz ab und laufen davon. Die Jagd nach dem Mörder hat begonnen.
