  • Neue Karte führt in Stadt im Erzgebirge auf die Spuren jüdischen Lebens

Heinz Poller, Ortschronist von Aue (links), und Mike Weller, Hobbyforscher zum jüdischen Leben in Aue, haben an der neuen Stadtkarte von Aue mitgearbeitet.
Heinz Poller, Ortschronist von Aue (links), und Mike Weller, Hobbyforscher zum jüdischen Leben in Aue, haben an der neuen Stadtkarte von Aue mitgearbeitet. Bild: Georg Dostmann
Die Stadtkarte über jüdisches Leben in Aue gibt es in einer Auflage von 2500 Stück.
Die Stadtkarte über jüdisches Leben in Aue gibt es in einer Auflage von 2500 Stück. Bild: Georg Dostmann
Das Kaufhaus Schocken in Aue um 1904.
Das Kaufhaus Schocken in Aue um 1904. Bild: Sammlung Heinz Poller
Heinz Poller, Ortschronist von Aue (links), und Mike Weller, Hobbyforscher zum jüdischen Leben in Aue, haben an der neuen Stadtkarte von Aue mitgearbeitet.
Heinz Poller, Ortschronist von Aue (links), und Mike Weller, Hobbyforscher zum jüdischen Leben in Aue, haben an der neuen Stadtkarte von Aue mitgearbeitet. Bild: Georg Dostmann
Die Stadtkarte über jüdisches Leben in Aue gibt es in einer Auflage von 2500 Stück.
Die Stadtkarte über jüdisches Leben in Aue gibt es in einer Auflage von 2500 Stück. Bild: Georg Dostmann
Das Kaufhaus Schocken in Aue um 1904.
Das Kaufhaus Schocken in Aue um 1904. Bild: Sammlung Heinz Poller
Neue Karte führt in Stadt im Erzgebirge auf die Spuren jüdischen Lebens
Von Heike Mann
Ein Stadtrundgang zu jüdischem Leben in Aue war auf großes Interesse gestoßen. Viele Teilnehmer fragten nach einer Karte, die zu Spuren jüdischen Lebens in der Stadt führt. Die gibt es nun.

Als im April vergangenen Jahres in Aue ein Stadtrundgang zum jüdischen Leben in der Stadt stattfand, waren die Organisatoren erstaunt über das große Interesse daran. Teilnehmer hatten damals nachgefragt, ob es eine Karte gebe zu Spuren jüdischen Lebens in der Stadt. Das haben Mitarbeiter des Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und...
