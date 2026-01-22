Neue Karte führt in Stadt im Erzgebirge auf die Spuren jüdischen Lebens

Ein Stadtrundgang zu jüdischem Leben in Aue war auf großes Interesse gestoßen. Viele Teilnehmer fragten nach einer Karte, die zu Spuren jüdischen Lebens in der Stadt führt. Die gibt es nun.

Als im April vergangenen Jahres in Aue ein Stadtrundgang zum jüdischen Leben in der Stadt stattfand, waren die Organisatoren erstaunt über das große Interesse daran. Teilnehmer hatten damals nachgefragt, ob es eine Karte gebe zu Spuren jüdischen Lebens in der Stadt. Das haben Mitarbeiter des Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und...