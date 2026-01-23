Neue Schautafeln für die Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge

Aue
Kommendes Jahr steht die Landesgartenschau in Bad Schlema an. Nun sind dafür fünf Tafeln entstanden.
Der Museums- und Geschichtsverein Aue hat ein Projekt zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema umgesetzt. Unter Federführung von Vereinsmitglied Burkhard Ritter wurden fünf Tafeln gestaltet. Darauf widmet man sich der Geschichte des Garten- und Landschaftsbau weltweit, Gartenschauen deutschlandweit, Parks und Gärten in Aue sowie in Bad...
