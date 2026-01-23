MENÜ
  • Neue Schautafeln für die Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge

Übergabe der Tafeln in der Druckerei Rockstroh (v. l.): Markus Rockstroh, Landesgartenschau-Geschäftsführer Bernd Birkigt, Burkhard Ritter und Vereinschef Marcus Hoffmann. Bild: Schwabe
Übergabe der Tafeln in der Druckerei Rockstroh (v. l.): Markus Rockstroh, Landesgartenschau-Geschäftsführer Bernd Birkigt, Burkhard Ritter und Vereinschef Marcus Hoffmann. Bild: Schwabe
Aue
Neue Schautafeln für die Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge
Von Ramona Schwabe
Kommendes Jahr steht die Landesgartenschau in Bad Schlema an. Nun sind dafür fünf Tafeln entstanden.

Der Museums- und Geschichtsverein Aue hat ein Projekt zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema umgesetzt. Unter Federführung von Vereinsmitglied Burkhard Ritter wurden fünf Tafeln gestaltet. Darauf widmet man sich der Geschichte des Garten- und Landschaftsbau weltweit, Gartenschauen deutschlandweit, Parks und Gärten in Aue sowie in Bad...
