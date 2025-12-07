Neuer Botschafter des Erzgebirges: Titel geht erstmals nach Amerika

Die Vereinigung Erzgebirge aus Pennsylvania trägt jetzt den Titel „Botschafter des Erzgebirges“. Beim Lichtelfest in Schneeberg wurden die Nachfahren ehemaliger Erzgebirger ausgezeichnet.

Schneeberg leuchtet: Das Lichtelfest mit seiner großen Bergparade zog Tausende Besucher an. Sie durften am Sonntag eine ganz besondere Premiere erleben. Das Erzgebirge wurde offiziell zum Exportgut in die USA: Die Vereinigung Erzgebirge aus Pennsylvania trägt jetzt den Titel „Botschafter des Erzgebirges“ und steht damit für erzgebirgische...