Regionale Nachrichten und News
  • Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite

Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Bild: Niko Mutschmann
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse Bild: Niko Mutschmann
Aue
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.

Wenn im Erzgebirgskrimi die Kamera läuft, ist nicht nur menschliche Schauspielkunst gefragt: Eine neue tierische Hauptdarstellerin sorgt für frischen Wind und ist eine echte Schnüffelnase. Die zweijährige Münsterländer-Hündin heißt Aika und spielt in der beliebten ZDF-Reihe die Rolle der Ronja.
