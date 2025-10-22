Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite

Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.

Wenn im Erzgebirgskrimi die Kamera läuft, ist nicht nur menschliche Schauspielkunst gefragt: Eine neue tierische Hauptdarstellerin sorgt für frischen Wind und ist eine echte Schnüffelnase. Die zweijährige Münsterländer-Hündin heißt Aika und spielt in der beliebten ZDF-Reihe die Rolle der Ronja. Wenn im Erzgebirgskrimi die Kamera läuft, ist nicht nur menschliche Schauspielkunst gefragt: Eine neue tierische Hauptdarstellerin sorgt für frischen Wind und ist eine echte Schnüffelnase. Die zweijährige Münsterländer-Hündin heißt Aika und spielt in der beliebten ZDF-Reihe die Rolle der Ronja.