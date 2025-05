Jetzt kostenfrei lesen bis 22. Mai 19:46!

Neuer Podcast über Erzgebirge Aue: "Der Schacht" ergründet Wismut-DNA einer ganzen Region

Weshalb ist die Region, das Erzgebirge, so stark mit dem FC Erzgebirge Aue verwoben? Und was zeichnet die Region aus? Damit hat sich ein junges Autorenteam beschäftigt und eine vierteilige Podcastreihe entwickelt.

Aue. Sie sind große Fußballfans. An einem Abend sitzen sie gemeinsam am Tresen, trinken Bier. Sie erzählen sich Fußball-Geschichten, schauen sich Bilder und Videos von skurrilen Fußball-Storys an. Dabei kommt es auch zum FC Erzgebirge Aue. Zwar liegt die Muttertagsrede von Helge Leonhardt, dem Ex-Präsidenten des Vereins, schon einige Jahre zurück. Videos davon gehen aber auch eine gefühlte Ewigkeit später noch viral - und sind auch an diesem Abend ein Thema. Eine große Idee ist geboren. Eine Podcast-Reihe über den Verein soll entstehen.

Das Leonhardt-Video als ein "Stich ins Wespennest"

Fußballromantiker Gregor Ryl ist ein Podcast-Autor und hat durchaus eine bekannte Stimme: Er ist Teil des erfolgreichen Fußball-Podcasts von Tommi Schmitt namens "Copa TS". Ryl kennt Marc Zimmer und Anton Zirk - ein zusammen arbeitendes Journalistenduo - schon seit Jahren. Allesamt haben bereits jede Menge Erfahrung mit Podcasts gesammelt, erscheinen deshalb als prädestiniert für die Geschichte rund um den FC Erzgebirge und die Region. Vor mehr als anderthalb Jahren hatten sie nun am Tresen die angesprochene Idee. An diesem Dienstag ist es soweit: Der Podcast geht als Vierteiler unter dem Titel "Der Schacht - Fußball. Kultur. Erzgebirge." an den Start.

Podcast-Host und Fußballromantiker Gregor Ryl im Aufnahmestudio. Bild: Anton Zirk/Zimmer & Zirk Podcast-Host und Fußballromantiker Gregor Ryl im Aufnahmestudio. Bild: Anton Zirk/Zimmer & Zirk

In der Audioreihe geht es um viel mehr als um die eingangs genannte Muttertagsansprache vor nun sechs Jahren. Im dritten der vier Teile geht es zwar um die Vereinsführungen der Clubgeschichte und damit auch um die Leonhardts. Insgesamt aber geht es um die gesamte Region und all die vor Ort lebenden Menschen. "Das Leonhardt-Video war nur ein kleiner Pieks, es war nur der Stich ins Wespennest", erinnert sich Ryl in einem Exklusiv-Interview mit der "Freien Presse". Das Wespennest hat sich als das Erzgebirge entpuppt.

Das Journalistenduo Anton Zirk und Marc Zimmer. Bild: Zimmer & Zirk Das Journalistenduo Anton Zirk und Marc Zimmer. Bild: Zimmer & Zirk

Denn wenngleich Ryl und auch Zirk in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen sind, das Erzgebirge war für sie in gewisser Hinsicht ein blinder Fleck geblieben. Klar, einen Bezug zur Region habe jeder. Jeder verbinde mit dem Erzgebirge die Bergbaugeschichte, Weihnachten und auch die Randfichten. Klischees gebe es, aber wirkliches Wissen, das hatten sie nicht. Und das sollte sich nun ändern: Fußballfans haben sich auf eine Erkenntnisreise durch eine spezielle Region begeben.

Der Fußball als "Identitätsanker" in Zeiten des Wandels

Im Zentrum des Ganzen steht das Erzgebirge - eine Region im Wandel; eine Region, die sich nach dem Ende des Bergbaus, der Transformation in den Nachwendejahren im Umbruch befindet, wie Zimmer verdeutlicht. "Seit der Wiedervereinigung stand die Region vor Herausforderungen. In dieses Bett hinein fällt der Fußball als Identitätsanker." Und deshalb lautet die zentrale Frage, mit der sich Ryl im Podcast auseinandersetzt: Wie kann der Fußball in Zeiten des Wandels Halt geben?

Gregor Ryl führt den Hörer durch die Folgen und nimmt ihn dabei an die Hand durch das Erzgebirge. Was dieses Projekt aber von klassischen Podcasts unterscheidet: Als Host ist Ryl nicht nur der Sprecher, sondern er ist dieses Projekt. "Von ihm lebt das ganze Stück", sagt Anton Zirk, der wie Marc Zimmer als Produzent und Autor am Podcast beteiligt ist.

Gregor Ryl im Erzgebirgsstadion mit Wismut-Aue-Legende Harald Mothes. Bild: Zimmer & Zirk Gregor Ryl im Erzgebirgsstadion mit Wismut-Aue-Legende Harald Mothes. Bild: Zimmer & Zirk

Auf der Suche nach Antworten, auf der Reise durch das Erzgebirge taucht Ryl tief in die Region, tief in die Kultur ein. Einerseits begibt er sich mit zwei Ex-Kumpeln tief in den Stollen, spricht mit ihnen über den Bergbau, die Identität und die Wismut. Andererseits trifft er einen jungen Spielzeugmacher aus Seiffen sowie Fußballfans, Fanforscher und zwei Legenden des Vereins: Harald Mothes und Martin Männel. Insgesamt verbrachte Ryl, der in Köln lebt, gemeinsam mit Zimmer und Zirk etwa 25 Tage im Erzgebirge und besuchte mehrere FCE-Spiele im Stadion, darunter die Ostderbys gegen Dynamo Dresden, aber auch das Auswärtsspiel in Dortmund vor 350 mitgereisten Veilchen-Fans.

Ein besonderes Erlebnis unter Tage

Gegenüber der "Freien Presse" wird das Trio um Ryl nicht müde zu betonen, dass dies ein Stück ist, das nicht nur Fußballfans abholen soll. Der Podcast, der in Zusammenarbeit mit MDR Kultur und MDR Sport im Osten entstanden ist, soll einerseits die erzgebirgische Fußballidentität erklären und zeigen, weshalb noch heute von Wismut Aue die Rede ist und weshalb die gesamte Region so eng mit dem Verein verwoben ist. Andererseits soll der Podcast zeigen, dass das Erzgebirge mehr sei als ein alter Bergbau- und Handwerksfleck. "Er soll zeigen, dass man mit dem Fußball sehr gut erklären kann, was in der Vergangenheit passiert ist", betont Gregor Ryl.

Gregor Ryl ist bekannt durch den Fußball-Podcast "Copa TS". Bild: Zimmer und Zirk Gregor Ryl ist bekannt durch den Fußball-Podcast "Copa TS". Bild: Zimmer und Zirk

Für ihn, Zimmer und Zirk ist ein Erlebnis besonders im Gedächtnis geblieben: der Tag mit den zwei über 70 Jahre alten, einstigen Bergleuten. Sie erzählten vom Zusammenfall des Bergbaus und machten deutlich, dass sie prompt wieder einfahren würden, würde die Wismut wieder loslegen. "Da wurde deutlich, dass das nicht nur Folklore ist, sondern in den Menschen und in der Identität wirklich immer noch drinsteckt", so Anton Zick. Auch Ryl war aufgrund des Lebensfrohsinns unter Tage der beiden Ex-Kumpel beeindruckt, die einst zur Wismut ins Stadion gingen und noch immer die Platz- und Blocknummern ihrer Dauerkarten auswendig wussten. Mehr noch: "Unter Tage haben sie uns das Steigerlied vorgesungen. "Diese Verschränkung zwischen der Kultur, Region und dem Verein war ein toller Moment", sagt Ryl.

Von diesem Moment wird auch im Podcast die Rede sein. Es ist einer der Momente, in denen die Autoren gespürt haben, was die Region, den Verein und die Menschen vor Ort auszeichnet. Es ist ein Podcast, der aus einer Bieridee entstanden und letztlich tiefer gegangen ist, als im ersten Moment angenommen. Sie sind tief eingetaucht, statt nur an der Oberfläche zu schwimmen. Wie im Kulturhauptstadt-Motto "C the Unseen" haben sie einen blinden Fleck sichtbar gemacht. (past)