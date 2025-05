Neues 24-Stunden-Geschäft am Postplatz in Aue sorgt für Diskussionen: Das sagt der Betreiber

Über die geplante Eröffnung eines 24-Stunden-Kiosk in Aue wird in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Einige Nutzer freuen sich über das neue Angebot – andere warnen vor Vandalismus. Der Betreiber zeigt sich überzeugt: „Es wird laufen.“

Am Postplatz in Aue lässt sich bald rund um die Uhr einkaufen. In Kürze soll an dem zentralen Platz ein 24-Stunden-Kiosk mit dem Namen „24Seven“ eröffnen, in dem sich Kunden an Automaten Lebensmittel wie Snacks kaufen können. Nach einem Bericht der „Freien Presse“ über die geplante Neueröffnung haben sich in den sozialen Netzwerken...