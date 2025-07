Neues 24-Stunden-Geschäft am Postplatz in Aue: Wie laufen die ersten Wochen?

Er war der erste seiner Art in der Stadt und sorgte für wilde Spekulationen: der Automatenladen „24Seven“ am Postplatz in Aue. Jetzt ist er mehr als zwei Monate alt. Zeit nachzufragen, wie es läuft.

Vier Automaten für Lebensmittel, zwei Spielautomaten, eine Boxbirne, ein Zigarettenautomat, Videoüberwachung und Hintergrundmusik, dafür aber kein Personal – das ist das Konzept des „24Seven" am Postplatz in Aue.