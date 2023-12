Neuschnee im Erzgebirge: Betreiber von Wintersportanlagen versprechen gute Bedingungen auch in den nächsten Tagen

Carlsfeld, Johanngeorgenstadt und Eibenstock vermelden gute Wintersportbedingungen. Alles hat geöffnet, selbst auf dem Kamm und im Wald ist Skifahren gut möglich, heißt es von den Betreibern.

Noch bis kurz vor Heiligabend können Wintersportler Skilifte und Loipen in den oberen Lagen des Erzgebirges nutzen. Was weiter unten als Regen oder Schneeregen in den vergangenen Stunden gefallen ist, war in Orten wie Carlsfeld, Johanngeorgenstadt und Eibenstock Schnee. Und so können die Betreiber von Wintersportanlagen dort uni sono berichten,...