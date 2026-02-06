Neustart in Vereinshaus im Erzgebirge: Stadt Eibenstock steckt eine halbe Million Euro in Sanierung

Der schlechte Zustand des Vereinshauses an der Karlsbader Straße in Eibenstock hat die Stadt zum Handeln gezwungen. Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen.

Die Kleiderkammer im Vereinshaus Eibenstock an der Karlsbader Straße hat im Zuge der Sanierung größere Räume bekommen. Dennoch reicht der Platz jetzt schon wieder kaum noch. Grund dafür ist, dass überall die Kleidercontainer weggekommen sind und vieles zur Kleiderkammer gebracht wird. Das hat Kati Gläser, die die Bauverwaltung in Eibenstock...