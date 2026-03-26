Nur eine einzige Filiale im Erzgebirge: Targobank kommt nach Aue

Gegen den Trend, dass immer mehr Banken ihre Filialen schließen, hat sich jetzt ein Kreditunternehmen neu in Aues Innenstadt angesiedelt: die Targobank. Die nächsten Filialen sind in Chemnitz und Zwickau.

Für ihre Bankgeschäfte oder Beratungen mussten die Kunden der Targobank aus dem Erzgebirge bisher 50 bis 60 Kilometer nach Chemnitz oder Zwickau fahren. Nur dort hatte das Geldinstitut bislang Filialen. Ab 13. April wird sich das ändern: Die Targobank eröffnet in Aue ihre erste Filiale im Erzgebirge. Für ihre Bankgeschäfte oder Beratungen mussten die Kunden der Targobank aus dem Erzgebirge bisher 50 bis 60 Kilometer nach Chemnitz oder Zwickau fahren. Nur dort hatte das Geldinstitut bislang Filialen. Ab 13. April wird sich das ändern: Die Targobank eröffnet in Aue ihre erste Filiale im Erzgebirge.