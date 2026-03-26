Nur eine einzige Filiale im Erzgebirge: Targobank kommt nach Aue

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Luise Männel (zweiter v. l.) wird die neue Filiale der Targobank in der Nicolaipassage Aue leiten, Besprechungen im Team mit Jacqueline Falk, Kilian Hoffmann, Laura Patzer und Wenke Holm laufen.
Luise Männel (zweiter v. l.) wird die neue Filiale der Targobank in der Nicolaipassage Aue leiten, Besprechungen im Team mit Jacqueline Falk, Kilian Hoffmann, Laura Patzer und Wenke Holm laufen. Foto: G. Dostmann
Die Targobank hat die ehemalige Filiale der Volksbank in der Nicolaipassage Aue übernommen.
Die Targobank hat die ehemalige Filiale der Volksbank in der Nicolaipassage Aue übernommen. Foto: Georg Dostmann
Zu den letzten Arbeiten vor der Eröffnung der neuen Targobank-Filiale in Aue gehört das Entfernen der Schutzfolie von den Fenstern, was Marcel Strobel von der Firma Kötter aus Erfurt übernimmt.
Zu den letzten Arbeiten vor der Eröffnung der neuen Targobank-Filiale in Aue gehört das Entfernen der Schutzfolie von den Fenstern, was Marcel Strobel von der Firma Kötter aus Erfurt übernimmt. Foto: Georg Dostmann
Luise Männel (zweiter v. l.) wird die neue Filiale der Targobank in der Nicolaipassage Aue leiten, Besprechungen im Team mit Jacqueline Falk, Kilian Hoffmann, Laura Patzer und Wenke Holm laufen.
Luise Männel (zweiter v. l.) wird die neue Filiale der Targobank in der Nicolaipassage Aue leiten, Besprechungen im Team mit Jacqueline Falk, Kilian Hoffmann, Laura Patzer und Wenke Holm laufen. Foto: G. Dostmann
Die Targobank hat die ehemalige Filiale der Volksbank in der Nicolaipassage Aue übernommen.
Die Targobank hat die ehemalige Filiale der Volksbank in der Nicolaipassage Aue übernommen. Foto: Georg Dostmann
Zu den letzten Arbeiten vor der Eröffnung der neuen Targobank-Filiale in Aue gehört das Entfernen der Schutzfolie von den Fenstern, was Marcel Strobel von der Firma Kötter aus Erfurt übernimmt.
Zu den letzten Arbeiten vor der Eröffnung der neuen Targobank-Filiale in Aue gehört das Entfernen der Schutzfolie von den Fenstern, was Marcel Strobel von der Firma Kötter aus Erfurt übernimmt. Foto: Georg Dostmann
Aue
Nur eine einzige Filiale im Erzgebirge: Targobank kommt nach Aue
Redakteur
Von Heike Mann
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Gegen den Trend, dass immer mehr Banken ihre Filialen schließen, hat sich jetzt ein Kreditunternehmen neu in Aues Innenstadt angesiedelt: die Targobank. Die nächsten Filialen sind in Chemnitz und Zwickau.

Für ihre Bankgeschäfte oder Beratungen mussten die Kunden der Targobank aus dem Erzgebirge bisher 50 bis 60 Kilometer nach Chemnitz oder Zwickau fahren. Nur dort hatte das Geldinstitut bislang Filialen. Ab 13. April wird sich das ändern: Die Targobank eröffnet in Aue ihre erste Filiale im Erzgebirge.
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