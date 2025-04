Nur noch ein Metallgerippe: Leichtfahrzeug wird in Lauter Raub der Flammen

Ein Fahrzeug ist in der Goethestraße aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Fahrbahn musste während des Löscheinsatzes gesperrt werden.

Ein brennendes Leichtfahrzeug hat am Freitagmorgen in Lauter für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.20 Uhr auf der Goethestraße in unmittelbarer Nähe zur Schule. Beim Eintreffen der Feuerwehr Lauter stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung und...