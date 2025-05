„Nur so kann Katzenelend eingedämmt werden“: Warum eine Stadt im Erzgebirge Kastration der Tiere zur Pflicht macht

Eibenstock will die Zahl von verwilderten Katzen begrenzen und führt eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht ein. Im Stadtrat war davon nicht jeder überzeugt.

In Eibenstock gilt zukünftig für Katzen, deren Halter ihnen Freigang gewähren, eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht. Damit soll die unkontrollierte Vermehrung von Freigängerkatzen in der Stadt eingedämmt werden. Die Verordnung wurde vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, es gab fünf Nein-Stimmen.