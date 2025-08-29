Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Martin Strohhäcker spielt zum Zschorlauer Orgelspaziergang an vier verschiedenen Instrumenten.
Martin Strohhäcker spielt zum Zschorlauer Orgelspaziergang an vier verschiedenen Instrumenten.
Aue
Orgelspaziergang in Zschorlau: Von Vivaldi bis Joplin
Redakteur
Von Heike Mann
Prof. Martin Strohhäcker aus Dresden bestreitet den 5. Zschorlauer Orgelspaziergang. Gespielt wird am Samstag an vier Instrumenten.

Zum 5. Zschorlauer Orgelspaziergang wird für Samstag in dem Ort an vier verschiedene Stellen eingeladen. Zschorlaus Kantor Andreas Conrad begrüßt dazu Martin Strohhäcker, der Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden ist. Der 35-Jährige hat bei Strohhäcker selbst studiert. „Ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, für mich...
