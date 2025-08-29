Orgelspaziergang in Zschorlau: Von Vivaldi bis Joplin

Prof. Martin Strohhäcker aus Dresden bestreitet den 5. Zschorlauer Orgelspaziergang. Gespielt wird am Samstag an vier Instrumenten.

Zum 5. Zschorlauer Orgelspaziergang wird für Samstag in dem Ort an vier verschiedene Stellen eingeladen. Zschorlaus Kantor Andreas Conrad begrüßt dazu Martin Strohhäcker, der Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden ist. Der 35-Jährige hat bei Strohhäcker selbst studiert. „Ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, für mich...