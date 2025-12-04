Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Paket für „Frau Motzi“: Zoo-Katze im Erzgebirge bekommt Geschenk

Zoo-Katze Motzi im Auer Tierpark hat ein Paket mit Spezialfutter bekommen.
Zoo-Katze Motzi im Auer Tierpark hat ein Paket mit Spezialfutter bekommen. Bild: Bärbel Schroller
Adressiert war das Paket von dem freundlichen Spender an „Frau Motzi“.
Adressiert war das Paket von dem freundlichen Spender an „Frau Motzi“. Bild: Bärbel Schroller
Josi Nöbel freut sich über die vielen Geschenke, die es für alle Tier im Auer Zoo der Minis gab.
Josi Nöbel freut sich über die vielen Geschenke, die es für alle Tier im Auer Zoo der Minis gab. Bild: Bärbel Schroller
Aue
Paket für „Frau Motzi“: Zoo-Katze im Erzgebirge bekommt Geschenk
Redakteur
Von Heike Mann
Der Auer Zoo der Minis hat erstmals eine Wunschliste veröffentlicht. Binnen weniger Tage waren die Wünsche erfüllt.

Der Förderverein des Auer Zoos der Minis hat in diesem Jahr erstmals eine Wunschliste erstellt und veröffentlicht. 28 Wünsche standen darauf, und schon drei Tage später waren alle von Freunden des Tierparks erfüllt. Und Zoo-Katze Motzi hat sogar ein Extra-Geschenk bekommen. „Einer ihrer Paten aus Thüringen verfolgt die Geschichten von...
