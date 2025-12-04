Paket für „Frau Motzi“: Zoo-Katze im Erzgebirge bekommt Geschenk

Der Auer Zoo der Minis hat erstmals eine Wunschliste veröffentlicht. Binnen weniger Tage waren die Wünsche erfüllt.

Der Förderverein des Auer Zoos der Minis hat in diesem Jahr erstmals eine Wunschliste erstellt und veröffentlicht. 28 Wünsche standen darauf, und schon drei Tage später waren alle von Freunden des Tierparks erfüllt. Und Zoo-Katze Motzi hat sogar ein Extra-Geschenk bekommen. „Einer ihrer Paten aus Thüringen verfolgt die Geschichten von...