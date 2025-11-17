Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End

Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader. Bild: Heike Mann
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader. Bild: Heike Mann
 8 Bilder
Update
Aue
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.

Die Weihnachtsbäume für den Altmarkt und den Postplatz in Aues Innenstadt sollten am Montag aufgestellt werden. So hatten sich Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes zeitig am Morgen an der Prof.-Richard-Beck-Straße eingefunden, um den vom Auer Unternehmer Thomas Ketzer gespendeten Baum für den Altmarkt zu schneiden und abzutransportieren....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
2 min.
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
05.11.2025
2 min.
Baumfällung im Erzgebirge: Stadt lässt gefährliche Bäume an Straße entfernen
Auf der Bergmannsstraße wurden Bäume gefällt, denn es bestand Gefahr.
Mehrere Bäume sind an einer Straße in Aue gefällt worden. Warum, fragt sich nun mancher. Die Stadtverwaltung hat eine Erklärung parat.
Thomas Mehlhorn
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
14.11.2025
3 min.
„Ein besonderes Gefühl“: Unternehmer spendet Stadt im Erzgebirge den Weihnachtsbaum
Thomas Ketzer mit seiner Tanne, die bald als Weihnachtsbaum den Altmarkt von Aue schmücken soll.
Aue bekommt in Kürze seinen Weihnachtsbaum, und der hat eine besondere Geschichte. Ein Unternehmer spendet ihn. Wann der Bauhof zum Fällen und Aufstellen anrückt.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel