Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End

Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.

Die Weihnachtsbäume für den Altmarkt und den Postplatz in Aues Innenstadt sollten am Montag aufgestellt werden. So hatten sich Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes zeitig am Morgen an der Prof.-Richard-Beck-Straße eingefunden, um den vom Auer Unternehmer Thomas Ketzer gespendeten Baum für den Altmarkt zu schneiden und abzutransportieren.... Die Weihnachtsbäume für den Altmarkt und den Postplatz in Aues Innenstadt sollten am Montag aufgestellt werden. So hatten sich Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes zeitig am Morgen an der Prof.-Richard-Beck-Straße eingefunden, um den vom Auer Unternehmer Thomas Ketzer gespendeten Baum für den Altmarkt zu schneiden und abzutransportieren....