Peugeot durchbricht Gartenzaun: Auerhammerstraße in Aue gesperrt

An einer Kreuzung kam es zu einem schweren Unfall. Ein Peugeot durchbrach nach der Kollision mit einem Skoda einen Zaun.

Am Montagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Auerhammerstraße, Gellertstraße und Industriestraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Skoda aus der Industriestraße kommend die Kreuzung überqueren. Dabei übersah er offenbar einen Peugeot, der auf der Auerhammerstraße unterwegs war. In der Folge...