Pokalspiel zwischen Lok Leipzig und Erzgebirge Aue: Wenig Arbeit für die Polizei – Massenkarambolage bei Heimreise

Aue
Knapp 9000 Zuschauer hat das Sachsenpokal-Achtelfinale am Samstagnachmittag gezählt, darunter etwa 1500 Gästefans. Diese Bilanz zog die Polizei.
Auf einen größeren Einsatz hatte sich die Leipziger Polizei rund um das Sachsenpokal-Achtelfinale zwischen Lok Leipzig und dem FC Erzgebirge Aue (Endstand: 0:1) vorbereitet. Neben Kräften der Bereitschaftspolizei war auch die Sensorcopter-Einheit am Bruno-Plache-Stadion vor Ort. Die Drohne mit Bildübertragungstechnik soll ähnlich wie die...
