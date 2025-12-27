MENÜ
Ein vermisster 85-Jähriger, der von der Polizei am Samstag gesucht wurde, konnte gefunden werden.
Ein vermisster 85-Jähriger, der von der Polizei am Samstag gesucht wurde, konnte gefunden werden.
Aue
Polizei beendet Suche: Vermisster Senior in Schneeberg gefunden
Von Heike Mann, Nina Pogrebnaya
Ein seit der Nacht zu Samstag vermisster Senior ist wieder aufgetaucht. Die Polizei konnte den Mann am Abend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet antreffen.

Die Polizei hat die Bevölkerung am Samstagnachmittag um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten gebeten. Es handelte sich dabei um einen 85-Jährigen aus Schneeberg. Dieser wurde seit den frühen Morgenstunden vermisst. Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung an der Scheunenstraße gesehen. Diese muss er...
