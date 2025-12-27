Polizei beendet Suche: Vermisster Senior in Schneeberg gefunden

Aue
Ein seit der Nacht zu Samstag vermisster Senior ist wieder aufgetaucht. Die Polizei konnte den Mann am Abend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet antreffen.
Die Polizei hat die Bevölkerung am Samstagnachmittag um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten gebeten. Es handelte sich dabei um einen 85-Jährigen aus Schneeberg. Dieser wurde seit den frühen Morgenstunden vermisst. Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung an der Scheunenstraße gesehen. Diese muss er...
