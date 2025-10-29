Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Zschorlau

Aue
Ein blauer VW Golf wurde auf einem Parkplatz in Zschorlau beschädigt. Der Täter entfernte sich unerkannt.
Am Dienstag ist es in der Zeit von 05.45 Uhr bis 13.20 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Einkaufscenters Erzgebirge in Zschorlau gekommen. Bei diesem fuhr ein bislang unbekannter Pkw gegen die linke Seite eines dort geparkten Fahrzeugs der Marke VW Golf, der in der Farbe Blau lackiert ist. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom...
