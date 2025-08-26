Polizeieinsatz: Gewalt in Bahnhof im Erzgebirge

Auseinandersetzung auf einem Bahnsteig im Auer Bahnhof: Fünf Personen in tumultartige Szenen verwickelt. Der Grund für die Streitigkeiten bleibt vorerst unklar.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend im Auer Bahnhof gekommen. Eine Zeugin hatte gegen 21.10 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Bahnsteig informiert.