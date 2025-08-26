Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Bahnhof in Aue hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz gegeben.
Im Bahnhof in Aue hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Aue
Polizeieinsatz: Gewalt in Bahnhof im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Auseinandersetzung auf einem Bahnsteig im Auer Bahnhof: Fünf Personen in tumultartige Szenen verwickelt. Der Grund für die Streitigkeiten bleibt vorerst unklar.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend im Auer Bahnhof gekommen. Eine Zeugin hatte gegen 21.10 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Bahnsteig informiert.
