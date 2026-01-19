Premiere in Sachsen: Sechs Orte im Erzgebirge planen gemeinsames virtuelles Verwaltungszentrum

Mit einem gemeinsamen virtuellen Verwaltungszentrum wollen jetzt sechs Gemeinden im Erzgebirge Kosten einsparen. Wie genau funktioniert das?

Zschorlau gehört zu sechs Kommunen, die planen, ein gemeinsames virtuelles Verwaltungszentrum aufzubauen. Darüber informierte Zschorlaus Bürgermeister Wolfgang Leonhardt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.