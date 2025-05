Prosieben-Sendung „Taff“ berichtet über Brennpunkt Postplatz in Aue - „Es ist sicher keine gute Werbung“

Die Probleme auf dem Postplatz in Aue sind jetzt auch Thema im TV. Das Prosieben-Boulevardmagazin „Taff“ ist für einen Beitrag in der Stadt unterwegs gewesen. Im Rathaus sieht man das Ergebnis mit gemischten Gefühlen.

Er ist Kriminalitätsschwerpunkt und macht wegen vermehrter Polizeieinsätze von sich reden: der Postplatz in Aue. Nun sorgen die Geschehnisse auf dem zentralen Platz auch überregional für Schlagzeilen. So hat sich das Prosieben-Boulevardmagazin „Taff“ dem Thema in einem knapp siebenminütigen Beitrag gewidmet, zu sehen am vergangenen...