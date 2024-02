Prozess: Erzgebirger schlägt Mann nach Streit um Hund die Zähne ein

Verhandlung vor dem Amtsgericht Aue. Ein Vater landet auf der Anklagebank, nachdem seine Tochter verletzt wurde. Der Geschädigte kommt nicht, und trotzdem gibt es eine Entscheidung.

Es war nur ein Schlag, aber der hatte es in sich. Im Juni 2022 schlug ein Erzgebirger auf der Straße einem Mann ins Gesicht. Der ging zu Boden, vier Zähne brachen ab. Am Dienstag stand der Angreifer vor dem Amtsgericht in Aue. Er hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung sollte er...