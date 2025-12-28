Publikumsliebling aus dem Erzgebirge führt durch Weihnachtskonzert

Aue
Beim Weihnachtskonzert in Aue erfreute das Märchenspiel „Der Blaue Vogel“ das Publikum mit Musik von Engelbert Humperdinck. Der Klangzauber der Erzgebirgischen Phiharmonie hatte jedoch akustische Lücken.
Ein Weihnachtskonzert ganz ohne Nussknacker, Schwanensee, Weihnachtsoratorium, Hänsel und Gretel - kommt da überhaupt noch jemand? Ja, es war am Samstagabend ein Trubel wie immer in St. Nicolai in Aue. Andächtig lauschte man der Erzgebirgischen Philharmonie. Aber an einigen Stellen war es zu schrill laut. Das Glockenspiel leuchtete zwar...
