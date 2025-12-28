MENÜ
Festlich geschmückt war die Kirche in Aue zum Weihnachtskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie.
Festlich geschmückt war die Kirche in Aue zum Weihnachtskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie. Bild: Ralf Wendland
Publikumsliebling und Kammersänger Leander de Marel fungierte beim Konzert in der Auer Kirche als Erzähler.
Publikumsliebling und Kammersänger Leander de Marel fungierte beim Konzert in der Auer Kirche als Erzähler. Bild: Ralf Wendland
Aufgetreten ist auch der Frauenchor des Annaberger Theaters.
Aufgetreten ist auch der Frauenchor des Annaberger Theaters. Bild: Ralf Wendland
Aue
Publikumsliebling aus dem Erzgebirge führt durch Weihnachtskonzert
Von Rolf Pausch
Beim Weihnachtskonzert in Aue erfreute das Märchenspiel „Der Blaue Vogel“ das Publikum mit Musik von Engelbert Humperdinck. Der Klangzauber der Erzgebirgischen Phiharmonie hatte jedoch akustische Lücken.

Ein Weihnachtskonzert ganz ohne Nussknacker, Schwanensee, Weihnachtsoratorium, Hänsel und Gretel - kommt da überhaupt noch jemand? Ja, es war am Samstagabend ein Trubel wie immer in St. Nicolai in Aue. Andächtig lauschte man der Erzgebirgischen Philharmonie. Aber an einigen Stellen war es zu schrill laut. Das Glockenspiel leuchtete zwar...
