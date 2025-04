Raser in Schneeberg verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem etwa 30-jährigen Fahrer eines Audi Avant. Er soll rötliche Haare und einen Bart haben.

Ein rücksichtsloser Audifahrer hat laut Polizei am Freitagabend in Schneeberg mehrere Autos beschädigt. Zunächst befuhr der grüne Audi (Kombi) hinter einem Mazda die Hartensteiner Straße in Richtung der Scheunenstraße, in die beide Fahrzeuge dann eingebogen sind. Der Audi soll dabei gedrängelt haben und sehr dicht aufgefahren sein....