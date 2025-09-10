Rauch über Wohnhaus im Erzgebirge: Feuerwehr rückt aus

Zu viel Rauch aus Kaminofen und Schornstein in Schönheide hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Wegen eines rauchenden Ofens sind am Mittwochvormittag die Feuerwehren von Schönheide und Eibenstock ausgerückt. Zu einem Löscheinsatz kam es in dem betroffenen Wohnhaus an der Schönheider Fabrikgasse allerdings nicht. „Die Feuerstätte wurde durch uns leergeräumt und damit die Gefahr beseitigt“, erklärte Maik Lenk, Chef der Freiwilligen...