In Schönheide gab es am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz.
In Schönheide gab es am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz. Bild: Eberhard Mädler
In Schönheide gab es am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz.
Aue
Rauch über Wohnhaus im Erzgebirge: Feuerwehr rückt aus
Von Eberhard Mädler
Zu viel Rauch aus Kaminofen und Schornstein in Schönheide hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Wegen eines rauchenden Ofens sind am Mittwochvormittag die Feuerwehren von Schönheide und Eibenstock ausgerückt. Zu einem Löscheinsatz kam es in dem betroffenen Wohnhaus an der Schönheider Fabrikgasse allerdings nicht. „Die Feuerstätte wurde durch uns leergeräumt und damit die Gefahr beseitigt“, erklärte Maik Lenk, Chef der Freiwilligen...
