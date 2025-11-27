Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Rekordverdächtig: Kaninchenschau im Erzgebirge knackt die 500er-Marke

Rassige Kaninchen wie diese tummeln sich am Wochenende im Kaiserhof in Markersbach.
Rassige Kaninchen wie diese tummeln sich am Wochenende im Kaiserhof in Markersbach. Bild: Anna Neef/Archiv
Rassige Kaninchen wie diese tummeln sich am Wochenende im Kaiserhof in Markersbach.
Rassige Kaninchen wie diese tummeln sich am Wochenende im Kaiserhof in Markersbach. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Rekordverdächtig: Kaninchenschau im Erzgebirge knackt die 500er-Marke
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen tierischen Start in den Advent gibt es im Kaiserhof in Markersbach. Dort findet ab Freitag die 25. Offene Mittweidatalschau statt.

504 rassige Kaninchen und damit rund 100 Tiere mehr als noch voriges Jahr sind dieses Wochenende im Kaiserhof in Markersbach zu sehen. Der örtliche Rassekaninchenzuchtverein S 836 richtet die 26. Offene Mittweidatalschau aus. Dabei dürfen sich Besucher am Freitag auf einen tierischen Start in den Advent freuen, denn ab 17 Uhr hat nicht nur das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Klassik, Kurzfilm und Geflügel
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge.
Ein Philharmonisches Konzert mit Starpianistin, eine Geflügelschau mit edlen Züchtungen und auserlesene Kurzfilme: Die „Freie Presse“ gibt Tipps für ein kurzweiliges Wochenende.
unseren Redakteuren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
13.11.2025
4 min.
Tierische Entdeckung im Ausland: Dieses Kaninchen begeistert Züchter im Erzgebirge
Janet Richter hat sich in die Kaninchenrasse, die das Erzgebirge im Namen trägt, sofort verliebt. Beim Züchter in Tschechien hat sie bereits einige Tiere geordert.
Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge sind jetzt von einer Europaschau im Ausland mit mehreren Meistertiteln zurückgekehrt – und einem besonderen Langohr. Das ist unter den Tierliebhabern seither Thema Nummer 1.
Anna Neef
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
Mehr Artikel