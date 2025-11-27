Rekordverdächtig: Kaninchenschau im Erzgebirge knackt die 500er-Marke

Aue
Einen tierischen Start in den Advent gibt es im Kaiserhof in Markersbach. Dort findet ab Freitag die 25. Offene Mittweidatalschau statt.
504 rassige Kaninchen und damit rund 100 Tiere mehr als noch voriges Jahr sind dieses Wochenende im Kaiserhof in Markersbach zu sehen. Der örtliche Rassekaninchenzuchtverein S 836 richtet die 26. Offene Mittweidatalschau aus. Dabei dürfen sich Besucher am Freitag auf einen tierischen Start in den Advent freuen, denn ab 17 Uhr hat nicht nur das...
