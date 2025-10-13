Renft rockt das Erzgebirge: Musik-Urgesteine auf Kulturhaus-Bühne

Aue
Im Kulturhaus in Aue sind am Wochenende die Musiker von Renft live zu erleben gewesen.
Die Musiker von Renft (Klaus Renft Combo) haben im Kulturhaus Aue ein Konzert gegeben. Fans der legendären Kultband mögen die Lieder, die Hoffnungsträger sind, stilistisch unabhängig von Mode und Trends, die Unbeugsamkeit bezeugen und an Zivilcourage erinnern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.