Regionale Nachrichten und News
Bild: Ramona Schwabe
Bild: Ramona Schwabe
Aue
Renft rockt das Erzgebirge: Musik-Urgesteine auf Kulturhaus-Bühne
Von Ramona Schwabe
Im Kulturhaus in Aue sind am Wochenende die Musiker von Renft live zu erleben gewesen.

Die Musiker von Renft (Klaus Renft Combo) haben im Kulturhaus Aue ein Konzert gegeben. Fans der legendären Kultband mögen die Lieder, die Hoffnungsträger sind, stilistisch unabhängig von Mode und Trends, die Unbeugsamkeit bezeugen und an Zivilcourage erinnern.
