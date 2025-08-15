Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rettet die Landesgartenschau ein Stück Eisenbahngeschichte im Erzgebirge? Das ist mit den „Stummel-Schranken“ geplant

Alles andere als ein Aushängeschild: Eine gekürzte Schranke und ein in die Jahre gekommenes Info-Schild erinnern an den einstigen Bahnübergang Wilischberg. Bild: Anna Neef
Rettet die Landesgartenschau ein Stück Eisenbahngeschichte im Erzgebirge? Das ist mit den „Stummel-Schranken“ geplant
Von Anna Neef
Am früheren Bahnübergang Wilischberg erhitzen gekürzte Schrankenbäume die Gemüter. Lange gab es darum ein Hin und Her. Ohne Ergebnis. Nun bringt die Laga in Bad Schlema neuen Schwung ins Thema.

Vor vier Jahren galt das Projekt als gescheitert. Nun wird es neu aufgerollt. Die Rede ist von den „Stummel-Schranken“ in Bad Schlema. Dabei handelt es sich um zwei gekürzte Bahnschranken, die an den ehemaligen Bahnübergang Wilischberg und die frühere Eisenbahnstrecke in Bad Schlema erinnern sollen. Diese Sachzeugen geben nach Meinung...
