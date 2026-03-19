Riesenandrang bei Ausbildungsmarkt im Erzgebirge

Rekordbeteiligung in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Jugendliche konnten sich dort jetzt bei 66 Ausstellern über ihre beruflichen Perspektiven informieren.

Großer Andrang in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Der 13. Ausbildungsmarkt am Mittwoch war gut besucht und hat mit 66 Ausstellern zugleich einen neuen Rekord aufgestellt. Großer Andrang in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Der 13. Ausbildungsmarkt am Mittwoch war gut besucht und hat mit 66 Ausstellern zugleich einen neuen Rekord aufgestellt.