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Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (r.).
Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (r.). Foto: Ralf Wendland
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Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (r.). Foto: Ralf Wendland
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Riesenandrang bei Ausbildungsmarkt im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
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Rekordbeteiligung in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Jugendliche konnten sich dort jetzt bei 66 Ausstellern über ihre beruflichen Perspektiven informieren.

Großer Andrang in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Der 13. Ausbildungsmarkt am Mittwoch war gut besucht und hat mit 66 Ausstellern zugleich einen neuen Rekord aufgestellt.
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