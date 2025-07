Riesenrad, Breakdance und Kinderkarussell im Erzgebirge: Das geben Familien für ihr Rummelvergnügen aus

Eigentlich wäre am Wochenende Stadtfest in Aue gewesen. Das fiel aus. Der Rummel machte sehr zur Freude vieler Familien trotzdem Station. Ein bisschen Geld mussten diese aber dabei haben.

Immer am dritten Wochenende im Juli lockt das traditionsreiche Auer Stadtfest in die Innenstadt. Weil das Stadtsäckel leer ist allerdings nicht in diesem Jahr. Spaß gab es trotzdem. Den Schaustellern sei Dank. Auf dem Anton-Günther-Platz lud ein Rummel ein. Der Platz war voll mit Fahrgeschäften und kulinarischem Angebot. So gab es etwa den...