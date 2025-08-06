Riesige Friedenstaube ziert Kirche im Erzgebirge– Spektakuläres Klöppelkunstwerk als Zeichen für den Frieden

Aue
Die überdimensionale Taube wurde von Künstlerin Anett Schuster aus wetterfestem Garn geklöppelt. Bis Oktober bleibt das Kunstwerk am Kirchturm.
Ein besonderes Zeichen für Frieden schmückt den Kirchturm der evangelisch-lutherischen Kirche in Wildbach: Eine rund sieben mal neun Meter große, geklöppelte Friedenstaube, geschaffen von der Chemnitzer Künstlerin Anett Schuster, wurde am Gerüst des Turms befestigt. Gefertigt aus wetterfestem Bindegarn und in monatelanger Handarbeit,...
