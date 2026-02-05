MENÜ
  • Risse in der Fassade: Stadt im Erzgebirge hat große Sorgen um ihr Rathaus

Das Rathaus in Eibenstock. Es bereitet aufgrund von Schäden aktuell große Sorgen. Bild: Niko Mutschmann
Das Rathaus in Eibenstock. Es bereitet aufgrund von Schäden aktuell große Sorgen. Bild: Niko Mutschmann
Risse in der Fassade: Stadt im Erzgebirge hat große Sorgen um ihr Rathaus
Von Heike Mann
Eibenstock muss in den nächsten Jahren unbedingt in sein Rathaus investieren. Das repräsentative Gebäude im Jugendstil hat nicht nur Risse in der Fassade.

Das Rathaus der Stadt Eibenstock entwickelt sich zum Sorgenkind. Den dramatischen Zustand des 1906/07 gebauten Gebäudes schilderte Bürgermeister Uwe Staab (CDU) im Zusammenhang mit der Vorstellung des Haushaltes für 2026 vor dem Stadtrat. Demnach sollen in einem ersten Sanierungsschritt der Fassade auf der Südseite 300.000 Euro investiert...
