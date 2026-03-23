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Im Kulturhaus Aue auf der Bühne standen unter anderem Maxi Arland (l.) und Michael Hirte.
Im Kulturhaus Aue auf der Bühne standen unter anderem Maxi Arland (l.) und Michael Hirte. Foto: Ralf Wendland
Im Kulturhaus Aue auf der Bühne standen unter anderem Maxi Arland (l.) und Michael Hirte.
Im Kulturhaus Aue auf der Bühne standen unter anderem Maxi Arland (l.) und Michael Hirte. Foto: Ralf Wendland
Aue
Schlagerfans im Erzgebirge kommen bei Hitparade voll auf ihre Kosten
Von Ralf Wendland
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Bei der Schlager-Hitparade in Aue ist am Sonntag kurzfristig zu Änderungen im Line-up gekommen. Einige angekündigte Stars fehlten. Ersatz sorgte dennoch für gute Stimmung im Erzgebirge.

Bei der großen Schlager-Hitparade am Sonntag im Kulturhaus in Aue hat sich das Personal-Karussell gedreht. Ursprünglich angekündigt war Alexander Martin, doch er hat seine komplette Tour abgesagt. Für ihn ist Michael Hirte eingesprungen. Anna-Carina Woitschack konnte aufgrund ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ nicht dabei sein – für...
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