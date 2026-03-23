Schlagerfans im Erzgebirge kommen bei Hitparade voll auf ihre Kosten

Bei der Schlager-Hitparade in Aue ist am Sonntag kurzfristig zu Änderungen im Line-up gekommen. Einige angekündigte Stars fehlten. Ersatz sorgte dennoch für gute Stimmung im Erzgebirge.

Bei der großen Schlager-Hitparade am Sonntag im Kulturhaus in Aue hat sich das Personal-Karussell gedreht. Ursprünglich angekündigt war Alexander Martin, doch er hat seine komplette Tour abgesagt. Für ihn ist Michael Hirte eingesprungen. Anna-Carina Woitschack konnte aufgrund ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ nicht dabei sein – für...