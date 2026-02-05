Schlange stehen für das Mosaik: Sonderheft sorgt für Fan-Ansturm im Erzgebirge

Aue
Die Abrafaxe erleben im neuen Sonderheft ein spannendes Abenteuer rund um die erzgebirgische Bergbaugeschichte. Bei der Präsentation in Schneeberg gab es einen großen Ansturm.
Im neuen Mosaik-Sonderheft erleben die Abrafaxe ein spannendes Abenteuer rund um die erzgebirgische Bergbaugeschichte. Öffentlich präsentiert worden ist das Sonderheft, das als Leader-Projekt des Bergbauvereins Schneeberg entstanden ist und das Thema Welterbe kindgerecht und spannend vermittelt, am Mittwochabend auf der Fundgrube Wolfgangmaßen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.