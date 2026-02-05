MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Schlange stehen für das Mosaik: Sonderheft sorgt für Fan-Ansturm im Erzgebirge

Bei der Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen hat es einen großen Ansturm gegeben.
Bei der Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen hat es einen großen Ansturm gegeben. Bild: Ralf Wendland
Juliana und Sebastian Bochmann aus Albernau sind begeistert vom neuen Mosaik-Sonderheft.
Juliana und Sebastian Bochmann aus Albernau sind begeistert vom neuen Mosaik-Sonderheft. Bild: Ralf Wendland
Paul Krieger (r.) ist mit seinen Eltern aus Berlin angereist – hier bei der Signierstunde. Links Robert Löffler, Produktionschef bei Mosaik.
Paul Krieger (r.) ist mit seinen Eltern aus Berlin angereist – hier bei der Signierstunde. Links Robert Löffler, Produktionschef bei Mosaik. Bild: Ralf Wendland
Bei der Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen hat es einen großen Ansturm gegeben.
Bei der Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen hat es einen großen Ansturm gegeben. Bild: Ralf Wendland
Juliana und Sebastian Bochmann aus Albernau sind begeistert vom neuen Mosaik-Sonderheft.
Juliana und Sebastian Bochmann aus Albernau sind begeistert vom neuen Mosaik-Sonderheft. Bild: Ralf Wendland
Paul Krieger (r.) ist mit seinen Eltern aus Berlin angereist – hier bei der Signierstunde. Links Robert Löffler, Produktionschef bei Mosaik.
Paul Krieger (r.) ist mit seinen Eltern aus Berlin angereist – hier bei der Signierstunde. Links Robert Löffler, Produktionschef bei Mosaik. Bild: Ralf Wendland
Aue
Schlange stehen für das Mosaik: Sonderheft sorgt für Fan-Ansturm im Erzgebirge
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abrafaxe erleben im neuen Sonderheft ein spannendes Abenteuer rund um die erzgebirgische Bergbaugeschichte. Bei der Präsentation in Schneeberg gab es einen großen Ansturm.

Im neuen Mosaik-Sonderheft erleben die Abrafaxe ein spannendes Abenteuer rund um die erzgebirgische Bergbaugeschichte. Öffentlich präsentiert worden ist das Sonderheft, das als Leader-Projekt des Bergbauvereins Schneeberg entstanden ist und das Thema Welterbe kindgerecht und spannend vermittelt, am Mittwochabend auf der Fundgrube Wolfgangmaßen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
„Wir rechnen mit einer irren Nachfrage“: Abrafaxe erleben jetzt erstmals im Erzgebirge ein Abenteuer
Die Abrafaxe erleben ihr neustes Abenteuer in Schneeberg. Sie haben das neue Sonderheft „Der blaue Schatz“ mitgebracht.
Ein neues „Mosaik“-Sonderheft, das erstmals in der Region spielt, ist am Mittwoch erschienen. Das stieß schon vorab auf große Nachfrage. Für Fans der Abrafaxe im Erzgebirge sind noch mehr gute Nachrichten in Sicht.
Thomas Mehlhorn
30.01.2026
5 min.
Abrafaxe fahren ein: Califax und Co. nehmen erstmals die Stollen und Schächte im Erzgebirge ins Visier
Es sind natürlich Fahrten, keine Leitern: In einem „Mosaik“-Sonderheft erorbern Abrax, Brabax und Califax bald das Erzgebirge unter Tage.
Mit dem Erzgebirge hatten die drei Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax bislang herzlich wenig zu schaffen. Doch bald wird das Geheimnis um die neuen Sonderhefte gelüftet.
Frank Hommel
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel