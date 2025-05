Schneeberg: 9000 Euro Sachschaden an Auto, das auf einem Parkplatz stand

Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Zu einer Fahrerflucht nach hohem Sachschaden ermittelt die Polizei. Das ist der Grund: Am Montag hatte in der Zeit zwischen 9.40 und 10.10 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Skoda Rapid beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Professor-Doktor-Konrad-Zuse-Straße in Schneeberg geparkt war. Darüber hat Sebastian...