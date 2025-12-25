MENÜ
  Schnelle Hilfe im Notfall: Diese Standorte in Schneeberg bekommen neue Defibrillatoren

Am Gerätehaus der Feuerwehr Neustädtel an der Karlsbader Straße ist ein AED-Standort.
Am Gerätehaus der Feuerwehr Neustädtel an der Karlsbader Straße ist ein AED-Standort.
Aue
Schnelle Hilfe im Notfall: Diese Standorte in Schneeberg bekommen neue Defibrillatoren
Von Thomas Mehlhorn
Die Stadt Schneeberg baut ihr Netz an öffentlich zugänglichen Defibrillatoren aus. Welche weiteren Standorte für die Lebensretter geplant sind.

Wenn das Herz plötzlich stillsteht, entscheiden Minuten über Leben und Tod. Um im Notfall schneller helfen zu können, baut die Stadt Schneeberg ihr Netz an automatisierten externen Defibrillatoren (AED) weiter aus. Neben den bereits vorhandenen Geräten sind nun zusätzliche Standorte umgesetzt oder konkret geplant.
