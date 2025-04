Schockmoment an Schule im Erzgebirge: 15-Jähriger soll Mitschüler mit Messer bedroht haben - Jetzt reagiert Stadt

Aufregung hat es am Dienstag an der Oberschule Aue-Zelle gegeben. Ein Schüler soll andere Jugendliche bedroht haben. Jetzt laufen Ermittlungen der Polizei. Die Stadtverwaltung kündigt an, für mehr Sicherheit sorgen zu wollen. Und wie reagiert das Landesschulamt?

Einen Polizeieinsatz hat es am Dienstagmorgen in Aue gegeben. Nach ersten Informationen hatte ein 15-Jähriger andere Schüler bedroht. Was ist dazu bekannt?