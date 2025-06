Schüler in Aue von Auto erfasst

Der Junge war laut Polizei plötzlich auf die Straße gerannt.

Auf der Schwarzenberger Straße in Aue ist am Mittwoch ein 14-jähriger Junge verunglückt. Der Schüler war gegen 13.30 Uhr in Höhe der Bockauer Straße plötzlich auf die Fahrbahn gerannt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der 14-Jährige wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre...