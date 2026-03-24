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An der Oberschule Schönheide will die Volkshochschule Kurse anbieten.
An der Oberschule Schönheide will die Volkshochschule Kurse anbieten. Foto: Georg Ulrich Dostmann
An der Oberschule Schönheide will die Volkshochschule Kurse anbieten.
An der Oberschule Schönheide will die Volkshochschule Kurse anbieten. Foto: Georg Ulrich Dostmann
Aue
Schule im Erzgebirge öffnet Türen für Volkshochschulkurse
Redakteur
Von Heike Mann
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Ein erster Versuch soll mit einem Englisch-Kurs gestartet werden. Dafür braucht es jetzt ausreichend Teilnehmer.

Die Oberschule in Schönheide und die Volkshochschule Erzgebirgskreis wollen zusammenarbeiten. Geplant sind Kurse der Volkshochschule im Schulgebäude. Ein erster Versuch, ob es dafür genügend Interessenten gibt, soll mit einem Englisch-Kurs gestartet werden.
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