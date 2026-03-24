Schule im Erzgebirge öffnet Türen für Volkshochschulkurse

Ein erster Versuch soll mit einem Englisch-Kurs gestartet werden. Dafür braucht es jetzt ausreichend Teilnehmer.

Die Oberschule in Schönheide und die Volkshochschule Erzgebirgskreis wollen zusammenarbeiten. Geplant sind Kurse der Volkshochschule im Schulgebäude. Ein erster Versuch, ob es dafür genügend Interessenten gibt, soll mit einem Englisch-Kurs gestartet werden. Die Oberschule in Schönheide und die Volkshochschule Erzgebirgskreis wollen zusammenarbeiten. Geplant sind Kurse der Volkshochschule im Schulgebäude. Ein erster Versuch, ob es dafür genügend Interessenten gibt, soll mit einem Englisch-Kurs gestartet werden.