Schussgeräusche am Amtsgericht im Erzgebirge: Polizei probt mit Großaufgebot den Ernstfall

Eine Geiselnahme in Aue? Zum Glück nur eine Übung. Die Polizei hat am Mittwoch am Amtsgericht den Ernstfall geprobt. Dabei spielten auch viele Verletzte eine Rolle. Warum, und wie lief das Training ab?

Schüsse sind aus dem Amtsgerichtsgebäude in Aue zu hören. Ein Mann soll sich dort Zutritt verschafft haben. Er soll bewaffnet sein und eine Geisel genommen haben. So lautete die Kenntnislage der Polizei am Mittwochmittag. Ein Polizeiauto nach dem anderen fährt vor, auf dem Platz an der Nicolaikirche sammeln sich Polizisten, bewaffnen sich und... Schüsse sind aus dem Amtsgerichtsgebäude in Aue zu hören. Ein Mann soll sich dort Zutritt verschafft haben. Er soll bewaffnet sein und eine Geisel genommen haben. So lautete die Kenntnislage der Polizei am Mittwochmittag. Ein Polizeiauto nach dem anderen fährt vor, auf dem Platz an der Nicolaikirche sammeln sich Polizisten, bewaffnen sich und...