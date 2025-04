Schwerer Unfall im Erzgebirge: Bei Audi wird A-Säule mit Tür herausgerissen

Die Kollision zwischen einem Audi und einem Transporter nahe Zschorlau hatte schwere Folgen. Die Straße musste gesperrt werden.

Nach dem schweren Unfall auf der Talstraße bei Zschorlau am Montag hat die Polizei am Dienstag weitere Details genannt. So war gegen 13.50 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der Talstraße (K 9170) aus Richtung Aue in Richtung Zschorlau unterwegs. Dabei kam der Pkw auf gerader Strecke aus bisher unbekannter Ursache nach links von der...