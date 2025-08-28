Schwerer Unfall in Zschorlau: Drei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

In Zschorlau kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Zschorlau zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr kollidierten an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Schneeberger Straße/Eibenstocker Straße/Mittelstraße ein Ford, ein Peugeot-Transporter sowie ein Opel. Nach ersten Erkenntnissen war der Ford (Fahrerin: 78) aus der Mittelstraße auf die... Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Zschorlau zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr kollidierten an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Schneeberger Straße/Eibenstocker Straße/Mittelstraße ein Ford, ein Peugeot-Transporter sowie ein Opel. Nach ersten Erkenntnissen war der Ford (Fahrerin: 78) aus der Mittelstraße auf die...