Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Schwerer Unfall in Zschorlau: Drei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es in Zschorlau.
Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es in Zschorlau. Bild: Niko Mutschmann
Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es in Zschorlau.
Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es in Zschorlau. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Schwerer Unfall in Zschorlau: Drei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Zschorlau kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Zschorlau zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr kollidierten an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Schneeberger Straße/Eibenstocker Straße/Mittelstraße ein Ford, ein Peugeot-Transporter sowie ein Opel. Nach ersten Erkenntnissen war der Ford (Fahrerin: 78) aus der Mittelstraße auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
05.08.2025
2 min.
Drei Verletzte auf Bundesstraße im Erzgebirge: Auto und Sattelschlepper kollidieren
Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Renault verletzt.
Bei einem Unfall auf der B 101 bei Lauter kollidierten ein Lkw und ein Renault. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Niko Mutschmann, Joseph Wenzel
26.08.2025
1 min.
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mittweida
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet.
Ein 19-jähriger Opel-Fahrer verursacht in Mittweida einen schweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt, darunter ein Kind. Wie konnte es dazu kommen?
Babette Philipp
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel