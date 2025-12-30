„Seine Fußstapfen zu füllen, wird schwer“: Ein Original im Erzgebirge nimmt seinen Hut

Aue
30 Jahre hat er das Museum in Bad Schlema geprägt und mitgestaltet: Nun geht Hermann Meinel in Rente. Und kann es selbst noch nicht fassen. Das Erreichte? Das hat ihm anfangs kaum einer zugetraut.
In den ersten Jahren sei er belächelt worden. Daraus macht Hermann Meinel keinen Hehl. „Als Nicht-Bergmann hat mir das keiner zugetraut“, sagt er. 30 Jahre ist das nun her und längst ganz anders. Erst zum „Bergmann ehrenhalber“ und im April schließlich zum Bergmeister wurde der Leiter des Uranbergbau-Museums ernannt. Zum Jahreswechsel...
