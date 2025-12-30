MENÜ
  • „Seine Fußstapfen zu füllen, wird schwer“: Ein Original im Erzgebirge nimmt seinen Hut

Hermann Meinel hat das Museum Uranbergbau in Bad Schlema aufgebaut und geprägt. Schätze wie dieses Schaubergwerk im Gartenbahn-Format hat er für die Nachwelt gerettet.
Hermann Meinel hat das Museum Uranbergbau in Bad Schlema aufgebaut und geprägt. Schätze wie dieses Schaubergwerk im Gartenbahn-Format hat er für die Nachwelt gerettet. Bild: Anna Neef
Unikat und nirgends sonst zu finden: ein Arbeitsschutzhelm, der beim Abfüllen von Urankonzentrat zum Einsatz kam.
Unikat und nirgends sonst zu finden: ein Arbeitsschutzhelm, der beim Abfüllen von Urankonzentrat zum Einsatz kam. Bild: Anna Neef
Im Dezember 2003 feierte das Kulturhaus „Aktivist“ 50-jähriges Bestehen. Das Haus hatte für Hermann Meinel schon damals eine besondere Bedeutung.
Im Dezember 2003 feierte das Kulturhaus „Aktivist“ 50-jähriges Bestehen. Das Haus hatte für Hermann Meinel schon damals eine besondere Bedeutung. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Hermann Meinel hat das Museum Uranbergbau in Bad Schlema aufgebaut und geprägt. Schätze wie dieses Schaubergwerk im Gartenbahn-Format hat er für die Nachwelt gerettet.
Hermann Meinel hat das Museum Uranbergbau in Bad Schlema aufgebaut und geprägt. Schätze wie dieses Schaubergwerk im Gartenbahn-Format hat er für die Nachwelt gerettet. Bild: Anna Neef
Unikat und nirgends sonst zu finden: ein Arbeitsschutzhelm, der beim Abfüllen von Urankonzentrat zum Einsatz kam.
Unikat und nirgends sonst zu finden: ein Arbeitsschutzhelm, der beim Abfüllen von Urankonzentrat zum Einsatz kam. Bild: Anna Neef
Im Dezember 2003 feierte das Kulturhaus „Aktivist" 50-jähriges Bestehen. Das Haus hatte für Hermann Meinel schon damals eine besondere Bedeutung.
Im Dezember 2003 feierte das Kulturhaus „Aktivist“ 50-jähriges Bestehen. Das Haus hatte für Hermann Meinel schon damals eine besondere Bedeutung. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Aue
„Seine Fußstapfen zu füllen, wird schwer“: Ein Original im Erzgebirge nimmt seinen Hut
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

30 Jahre hat er das Museum in Bad Schlema geprägt und mitgestaltet: Nun geht Hermann Meinel in Rente. Und kann es selbst noch nicht fassen. Das Erreichte? Das hat ihm anfangs kaum einer zugetraut.

In den ersten Jahren sei er belächelt worden. Daraus macht Hermann Meinel keinen Hehl. „Als Nicht-Bergmann hat mir das keiner zugetraut“, sagt er. 30 Jahre ist das nun her und längst ganz anders. Erst zum „Bergmann ehrenhalber“ und im April schließlich zum Bergmeister wurde der Leiter des Uranbergbau-Museums ernannt. Zum Jahreswechsel...
